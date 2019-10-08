Создатели "Южного парка" "иронично" извинилсь перед Китаем

В Китае полностью заблокировали популярный мультсериал Южный парк из-за серии, в которой высмеивалась цензура в их стране. Создатели шоу решили иронично извиниться перед китайскими властями.

Пост с извинениями был опубликован в Twitter:

"Официальное извинение перед Китаем от Трея Паркера и Мэтта Стоуна.

Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (председатель Китайской народной республики - ред.) совсем не похож на Винии-Пуха (Си Цзиньпина часто сравнивают с героем повестей Алана Милна - ред.). Смотрите 300-й эпизод в эту среду! Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Путь урожай сорго этой осенью будет обильным! Теперь все окей, Китай?".