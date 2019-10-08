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Создатели "Южного парка" "иронично" извинилсь перед Китаем

Создатели "Южного парка" "иронично" извинилсь перед Китаем - Фото
(Фото: southpark.cc.com)
08.10.2019, 16:31

"Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию", - написали создатели мультсериала

В Китае полностью заблокировали популярный мультсериал Южный парк из-за серии, в которой высмеивалась цензура в их стране. Создатели шоу решили иронично извиниться перед китайскими властями.

Пост с извинениями был опубликован в Twitter:

"Официальное извинение перед Китаем от Трея Паркера и Мэтта Стоуна. 

Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (председатель Китайской народной республики - ред.) совсем не похож на Винии-Пуха (Си Цзиньпина часто сравнивают с героем повестей Алана Милна - ред.). Смотрите 300-й эпизод в эту среду! Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Путь урожай сорго этой осенью будет обильным! Теперь все окей, Китай?". 

  • 2 октября 2019 года вышла серия Band in China - в ней отец одного из главных героев мультфильма отправляется в Китай и пытается наладить там продажу марихуаны, за что попадает в трудовую колонию. 
  • В серии раскрывается тема цензуры в Китае и самоцензуры в Голливуде. 
  • 7 октября китайские власти приняли решение заблокировать сериал, удалив даже обсуждения на форумах и социальных сетях. 
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Китай си цзиньпин южный парк
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