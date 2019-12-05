Назван "главный цвет" 2020 года

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Американский Институт цвета Pantone выбрал "главный цвет" 2020 года. Им стал 19-4052 Classic Blue (Классический синий), говорится на сайте института.

Институт отмечает, что такой цвет "символизирует стремление к стабильности и надежности".

Эксперты Института выбирают "цвет года", начиная с 2000-го.

Справка. Институт цвета Pantone — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино).