Стивен Кинг уходит из Facebook из-за «неправдивой информации»

Стивен Кинг (Фото: EPA)

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что прекращает вести свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за «потока неправдивой информации, которая допускается в его политической рекламе». Об этом она сообщил в Twitter.

«Я покидаю Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить конфиденциальность своих пользователей», - написал Кинг.

Он предложил всем желающим следить за ним в Twitter.

В июне 2019 г компания Марка Цукерберга добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется.