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Стивен Кинг уходит из Facebook из-за «неправдивой информации»

Стивен Кинг уходит из Facebook из-за «неправдивой информации» - Фото
Стивен Кинг (Фото: EPA)
01.02.2020, 19:50

Писатель также сомневается в способности соцсети защитить конфиденциальность своих пользователей

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что прекращает вести свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за «потока неправдивой информации, которая допускается в его политической рекламе». Об этом она сообщил в Twitter.

«Я покидаю Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допускается в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить конфиденциальность своих пользователей», - написал Кинг.

Он предложил всем желающим следить за ним в Twitter.

В июне 2019 г компания Марка Цукерберга добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется.

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