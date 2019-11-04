У Maruv попытались объяснить скандал с наградой MTV

Maruv (фото - ЕРА)

Концертный директор украинской исполнительницы Анна Корсун (Maruv) опроверг информацию о том, что она получила награду MTV Europe Music Awards как "лучший российский исполнитель". Об этом Кирилл Фельдман сказал в комментарии российскому изданию 360.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от MTV Россия, и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - сказал Фельдман.

Вместе с тем на официальном сайте MTV EMA указано, что Maruv победила в номинации "Best Russian Act Winner". На эту номинацию украинская певица почему-то претендовала вместе с российскими исполнителями Face, Noize MC, Little Big и Zivert.