Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Maruv попытались объяснить скандал с наградой MTV

У Maruv попытались объяснить скандал с наградой MTV - Фото
Maruv (фото - ЕРА)
04.11.2019, 17:33

Концертный директор певицы утверждает, что номинация звучала "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия", хотя на сайте MTV сказано другое

Концертный директор украинской исполнительницы Анна Корсун (Maruv) опроверг информацию о том, что она получила награду MTV Europe Music Awards как "лучший российский исполнитель". Об этом Кирилл Фельдман сказал в комментарии российскому изданию 360.

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от MTV Россия, и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношения к лучшей артистке из России", - сказал Фельдман.

Вместе с тем на официальном сайте MTV EMA указано, что Maruv победила в номинации "Best Russian Act Winner". На эту номинацию украинская певица почему-то претендовала вместе с российскими исполнителями Face, Noize MC, Little Big и Zivert.

Напишите нам
MARUV анна корсун mtv музыка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 