Ученые совершенствуют анти-солнечные панели, позволяющие добывать электричество ночью

Благодаря новой разработке, солнечная энергетика сможет работать круглосуточно

Ученые совершенствуют разработку анти-солнечной батареи, которая способна производить электричество ночью, пишет Science Alert.

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Изобретение отправляет в космос избыток тепла, вместо превращения в электроэнергию солнечного излучения. Это позволит дешевле освещать дома и улицы в темное время суток, говорят ученые.

Разработчики из Стэнфордского университета США пояснили, что система объединяет процесс охлаждения с помощью теплового излучения с преобразованием тепловой энергии в электрическую. Панель, установленная на крыше, направляет в космос невидимое инфракрасное излучение, из чего без дополнительного оборудования можно получить до 2,2 Вт на квадратный метр - это примерно мощность одной светодиодной лампы.

Ученые отмечают, что по сравнению с анти-солнечной батареей, которую начали разрабатывать в начале года и которая способна превращать в электроэнергию космическое излучение, новое изобретение в 120 раз эффективнее. К тому же его термоэлектрический генератор занимает всего 1% от общей площади панели.

Исследователи отмечают, что благодаря высокой эффективности и дешевизне оборудования такие систему могут обеспечить бесперебойное освещение даже в беднейших уголках мира. Изучается возможность использовать такие системы в транспортной сфере.

Изобретение должно пройти еще множество испытаний. Но предварительные данные о его эффективности говорят, что человечество сможет без лишних затрат и ограничений сократить использование ископаемого топлива.

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Наталия Софиенко

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