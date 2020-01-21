Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украденные фото гонщика Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов

Украденные фото гонщика Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов - Фото
Михаэль Шумахер Фото: ЕРА
21.01.2020, 14:32

С 2013 года изображений автогонщика никто не видел

Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mirrоr.

29 декабря 2013 года автогонщик, катаясь на лыжах, упал и ударился головой о камень, от смерти его спас шлем. Врачи перевели его в искусственную кому и впоследствии, после того как он пришел в сознание, разрешили находиться дома. С тех пор очень мало известно о его состоянии, так как жена Шумахера Коринна считает, что его здоровье - это частная проблема.

Сегодня нейрохирург Никола Акчари  заявил, что состояние Шумахера ухудшилось. "Мы должны представить себе человека, очень отличающегося от того, которого мы помним на трассе, с очень измененной и ухудшенной органической, мышечной и скелетной структурой", - сказал он.

Со времени инцидента на лыжном курорте никаких фото автогонщика не было обнародовано, но в прошлом году появились сообщения о том, что на тайно сделанных в швейцарском доме фотографиях видно, что Шумахер лежит в постели. Эти фото были украдены, и появилась информация об их продаже за 1 млн фунтов стерлингов. Издание называет эти фотографии "отвратительными".

  • Семикратный чемпион Формулы-1 29 декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В результате гонщик почти полгода пробыл в состоянии медикаментозной комы.

Читайте также: Михаэль Шумахер вышел из комы

Напишите нам
михаэль шумахер формула 1
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 