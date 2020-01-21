Украденные фото гонщика Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов

Михаэль Шумахер Фото: ЕРА

Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mirrоr.

29 декабря 2013 года автогонщик, катаясь на лыжах, упал и ударился головой о камень, от смерти его спас шлем. Врачи перевели его в искусственную кому и впоследствии, после того как он пришел в сознание, разрешили находиться дома. С тех пор очень мало известно о его состоянии, так как жена Шумахера Коринна считает, что его здоровье - это частная проблема.

Сегодня нейрохирург Никола Акчари заявил, что состояние Шумахера ухудшилось. "Мы должны представить себе человека, очень отличающегося от того, которого мы помним на трассе, с очень измененной и ухудшенной органической, мышечной и скелетной структурой", - сказал он.

Со времени инцидента на лыжном курорте никаких фото автогонщика не было обнародовано, но в прошлом году появились сообщения о том, что на тайно сделанных в швейцарском доме фотографиях видно, что Шумахер лежит в постели. Эти фото были украдены, и появилась информация об их продаже за 1 млн фунтов стерлингов. Издание называет эти фотографии "отвратительными".

Семикратный чемпион Формулы-1 29 декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. В результате гонщик почти полгода пробыл в состоянии медикаментозной комы.

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