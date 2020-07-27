Украина вошла в топ-15 стран по интересу к БДСМ – рейтинг Pornhub

В Украине интерес к БДСМ на 23% выше, чем в среднем по миру, говорится в рейтинге Pornhub. В России – на 38%, в Беларуси – на 40%

Украина вошла в топ-15 стран, жители которых чаще, чем в среднем в мире, ищут порно в жанре БДСМ. Об этом говорится в рейтинге крупнейшего порносайта Pornhub.

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В Украине БДСМ-видео ищут на 23% больше, чем в среднем по миру. В соседней Венгрии – на 11%, Польше –15%, Словакии –24%, России – 38%, Беларуси – 40%.

Наибольший интерес к жанру зафиксирован в Гонконге (+61%), Швейцарии (+54%), Германии (50%), Австрии (+47%) и Японии (+42%).

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В рейтинге также отмечается, что женщины на 86% чаще чем мужчины ищут БДСМ-видео и на 136% чаще вбивают в поиск гей-БДСМ.

СПРАВКА. БДСМ – психосексуальная культура, которая строится главным образом на ролевых играх в господство и подчинение.

камеры GoPro и Logitech, ноутбуки Apple и Asus, модем, роутер и флешку на 32 Гб В мае украинца оштрафовали за загрузку видео на Pornhub. Также у него конфисковали

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Марк Сировой

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