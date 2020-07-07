Украинец открыл в США Музей селфи: видео

Эмигрант из Украины Алексей Курилин основал Музей селфи в Денвере

Украинец Алексей Курилин основал Музей селфи в крупнейшем городе американского штата Колорадо - Денвере. Об этом говорится в сюжете Голоса Америки.

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Мужчина открыл музей еще осенью прошлого года. Однако, как только дела начали налаживаться, в США объявили карантин из-за коронавируса. Поэтому в течение четырех месяцев музей не принимал посетителей, но работники времени не теряли - за это время переехали в новое помещение и добавили новых экспонатов, говориться в сюжете.

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Вместе с Алексеем в музее работает еще несколько украинских эмигрантов.

За $25 в музее можно сделать автопортреты на фоне оригинальных художественных объектов и арт инсталляций.

Подобные музеи существуют в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сиэтле.

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Наталия Софиенко

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