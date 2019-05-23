Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 06:32

Украинка впервые получила Литературную премию ЕС - писала о войне

Украинка впервые получила Литературную премию ЕС - писала о войне - Фото
Гаська Шиян (фото - аккаунт в Facebook)

Гаська Шиян удостоена награды за новый роман "За спиной" о войне в Украине

Лауреатом Литературной премии Европейского союза впервые стала украинская писательница Гаська Шиян. Об этом говорится в сообщении ПЭН-центра, который является партнером премии.

"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст. Автор переводит эту войну с безопасной рубрики "где-то там на диком Востоке" в тревожную рубрику "здесь, в нашей общей Европе". Потому что этот конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев", - отметили жюри.

Роман рассказывает о 27-летней украинке, жизнь коротой кардинально меняется, когда ее возлюбленному приходит повестка в армию.

Ежегодная премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы Креативная Европа. Победители получают денежное вознаграждение в размере 5000 евро и поддержку, направленную на перевод и международную рекламу их произведений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: награда, роман, писательница, Гаська Шиян, Литературная премия Европейского союза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 