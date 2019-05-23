Украинка впервые получила Литературную премию ЕС - писала о войне

Гаська Шиян (фото - аккаунт в Facebook)

Лауреатом Литературной премии Европейского союза впервые стала украинская писательница Гаська Шиян. Об этом говорится в сообщении ПЭН-центра, который является партнером премии.

"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст. Автор переводит эту войну с безопасной рубрики "где-то там на диком Востоке" в тревожную рубрику "здесь, в нашей общей Европе". Потому что этот конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев", - отметили жюри.

Роман рассказывает о 27-летней украинке, жизнь коротой кардинально меняется, когда ее возлюбленному приходит повестка в армию.

Ежегодная премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы Креативная Европа. Победители получают денежное вознаграждение в размере 5000 евро и поддержку, направленную на перевод и международную рекламу их произведений.