Умер актер Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр (фото - EPA)

Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр, ставший звездой после культового фильма 1982 года - "Бегущий по лезвию", умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Ему было 75 лет. Об этом сообщает IMDB.

Агент Хауэра, Стив Кенис, подтвердил эту новость и сказал, что похороны Хауэра состоялись сегодня, 24 июля.

Его первое появление в Голливуде состоялось в картине "Ночные ястребы" (1981) с Сильвестром Сталлоне в главной роли, в котором он сыграл убийцу Вульфгара. Фильм "Бегущий по лезвию" стал классикой научной фантастики, и был внесен в Национальный архив фильмов (National Film Archives), поддерживаемым библиотекой Конгресса США.

В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание Лучший актер столетия.

В 2000 году попробовал себя в режиссуре, в результате чего на экраны вышел короткометражный фильм "Комната" (The Room) по книге нидерландского писателя Харри Мюлиша, получивший в следующем году Приз зрительских симпатий на Парижском кинофестивале (Paris Film Festival) как Лучший короткометражный фильм.

По его собственному признанию, Хауэр никогда не хотел быть актером, потому что он застенчив по природе, однако, ему очень нравилось снимать независимое кино на своей студии.