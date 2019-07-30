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В Австралии начали продавать чай со вкусом пива

В Австралии начали продавать чай со вкусом пива - Фото
Фото: victoriabitter.com.au
30.07.2019, 11:30

Каждая партия чая состоит из хмеля и черного цейлонского чая, напоминая по вкусу австралийское пиво, но без содержания алкоголя

Австралийская пивная кампания Victoria Bitter выпустила в продажу пакетированный чай со вкусом пива. Как заявляют в кампании, чай безалкогольный, а потому его спокойно можно пить за завтраком. Об этом пишет Daily Mail.  

Как отмечают в издании, чай выпустили в продажу в понедельник, и он не только напоминает алкогольный напиток на вкус, но и пахнет пивом. 

Покупателей сильно заинтересовал новый продукт, потому что большую часть товара раскупили в утро понедельника.

Victoria Bitter сообщает, что чай выпустили специально перед турниром по крикету Ashes, где в августе столкнутся команда Великобритании и Австралии.

Создатели необычного чая призывают "бойкотировать английский завтрак и пить чай от VB в ранние часы и будние дни", таким образом, заменяя пиво.  

В VB отмечают, что чай можно подавать как с молоком, так и без.

Приобрести нестандартный напиток можно за $10, но исключительно на территории Австралии. 

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пиво Австралия чай victoria bitter крикет
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