Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 18:12

В Лондоне открыли нудистский бар

В Лондоне открыли нудистский бар - Фото
Фото: pixabay.com

Нудистское движение в Лондоне процветает и для него открытие такого паба – это "захватывающий шаг вперед"

В Лондоне появилось заведение, которое в некоторой степени напоминает привычный паб, куда люди приходят выпить пива или другие напитки и пообщаться. Однако в этом пабе есть одно существенное отличие: в нем все - совершенно голые, пишет CNN.

Отмечается, что нудистское движение в Лондоне процветает и для него открытие такого паба – это "захватывающий шаг вперед".

Называется он "Coach & Horses", расположен в оживленном районе Лондона Сохо. У паба есть даже специальное разрешение от местных властей – нудистская лицензия, позволяющая персоналу заведения и клиентам полностью раздеваться.

Ранее этот же паб уже прославился тем, что стал веганским и вегетарианским.

А началось все с "голого" календаря, который владельцы паба и сотрудники создали в рамках пиар-кампании для победы над конкурирующим заведением.

Читайте также: Uber запустит в Австралии подводное такси: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: лондон, нудисты, нудистский бар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 