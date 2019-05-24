В Лондоне открыли нудистский бар

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В Лондоне появилось заведение, которое в некоторой степени напоминает привычный паб, куда люди приходят выпить пива или другие напитки и пообщаться. Однако в этом пабе есть одно существенное отличие: в нем все - совершенно голые, пишет CNN.

Отмечается, что нудистское движение в Лондоне процветает и для него открытие такого паба – это "захватывающий шаг вперед".

Называется он "Coach & Horses", расположен в оживленном районе Лондона Сохо. У паба есть даже специальное разрешение от местных властей – нудистская лицензия, позволяющая персоналу заведения и клиентам полностью раздеваться.

Ранее этот же паб уже прославился тем, что стал веганским и вегетарианским.

А началось все с "голого" календаря, который владельцы паба и сотрудники создали в рамках пиар-кампании для победы над конкурирующим заведением.

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