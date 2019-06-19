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19.06.2019, 20:11

В Париже продан револьвер, из которого стрелялся Ван Гог: фото

В Париже продан револьвер, из которого стрелялся Ван Гог: фото - Фото
Фото: ЕРА

Револьвер Lefaucheux pinfire - почти наверняка тот, который использовал Ван Гог, хотя это не может быть доказано

Ржавый револьвер Lefaucheux pinfire, из которого предположительно застрелился художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Друо в Париже за 162 000 евро. Об этом сообщает Тһе Art Newspaper.

ArtAuction Rémy le Fur, который оценил револьвер в 40–60 тыс евро, описывает его как "самое известное оружие в истории искусства".

Имя покупателя в аукционном доме назвать отказались.

Оружие выставила на торги художница Реджин Таглиана. Ее родители в 1952 году купили дом, где Ван Гог поселился в 1890 году.

Семья Таглиана получила пистолет около 1960 года от фермера, который нашел его на своей земле, в деревне к северу от Парижа, где художник провел свои последние 70 дней.

Проданный на аукционе револьвер Lefaucheux pinfire - почти наверняка тот, который использовал Ван Гог, хотя это не может быть доказано.

"Тип оружия, его калибр, состояние коррозии, а также место и обстоятельства находки убедительно свидетельствуют о том, что это именно то оружие", - говорится в сообщении.

Вечером 27 июля 1890 года Ван Гог получил огнестрельное ранение на пшеничном поле, после чего вернулся в гостиницу, где умер спустя два дня.

 

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Теги: самоубийство, револьвер, ван гог, Lefaucheux
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