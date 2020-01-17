Видео без субтитров. Слабослышащий американец судится с Pornhub

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Гражданин США с нарушением слуха Ярослав Сурис подал в суд на Pornhub, считая что портал нарушает американские законы и ущемляет его права. Об этом сообщает TMZ.



В иске американец заявил, что не может понять сюжеты многих видео, в которых присутствуют диалоги, но нет субтитров.

Сурис убежден, что порталу самому было бы выгодно добавить субтитры, иначе неслышащие люди рано или поздно перестанут покупать премиум-подписку.

По мнению Суриса, подписка теряет свою актуальность, если зритель не понимает, что именно привело к началу полового акта. В суде американец будет требовать возмещения морального ущерба и добавления субтитров.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс в комментарии изданию уточнил, что на портале есть отдельная категория видео с субтитрами.

"Мы понимаем, что Ярослав Сурис судится с Pornhub за того, что мы, по его словам, ограничиваем доступ к видео для глухих и тех, кто имеет другие недостатки слуха. Мы обычно не комментируем судебные процессы, но хотим отметить, что у нас все же есть категория видео с субтитрами", - сказал он.

В декабре Украина вошла в топ-20 стран-пользователей сервиса и аналитики PornHub включили ее показатели в детальный отчет.

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