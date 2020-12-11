Visa и MasterCard запретили расплачиваться своими картами на сайте PornHub

Международные платежные системы Visa и MasterCard запретили использовать свои карты для оплаты услуг на сайте PornHub. Причиной этому послужила публикация в The New York Times, где рассказывалось, как порносайт зарабатывает деньги, публикуя видео с изнасилованиями детей, пишет NYT.

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Как заявили в MasterCard, проведенное ранее расследование подтвердило "нарушение стандартов, запрещающее незаконный контент на их сайте", что и стало причиной запрета проведения платежей. В свою очередь, Visa расследование еще не закончила, но обработку платежей также приостановила.

PornHub назвал такие меры со стороны платежных систем "исключительно разочаровывающими", сказав, что сайт всегда славился приверженностью к борьбе с материалами, содержащими элементы сексуального насилия над детьми.

7 декабря 2020 года Visa и MasterCard начали расследование против PornHub – владельцы сайта назвали обвинения безответственными.

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Дарья Мостовая

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