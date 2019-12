Зоозащитники назвали человеком года исполнителя роли Джокера

Хоакин Феникс (Фото: twitter.com/peta)

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", признан Человеком года по версии организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных. Об этом сообщается в Twitter PETA.

Феникс прекратил есть мясо, когда ему было три года, он один из наиболее активных вегетарианцев Голливуда.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и переключить его на тяжелон положение животных, а также подать отличный пример достойной веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

Недавно актер стал продюсером фильма The Animal People, рассказывающем о зоозащитниках-волонтерах.

В этом году Феникс снялся для рекламного баннера в рамках кампании под названием "Мы все животные", который был размещен на Таймс-Сквер. Так актер выразил поддержку законодательного запрета цирков, использующих диких животных.

