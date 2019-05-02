Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", вышла замуж за американского музыканта, актера и танцора Джо Джонаса. Об этом пишет The Daily Mail.
Тайная свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе и обошлась всего в $600.
Молодожены пригласили только нескольких родственников и самых близких друзей. Подружкой невесты была актриса Приянка Чопра - она замужем за братом Джо Джонаса Ником.
Свадьбу вел актер в образе Элвиса Пресли.
Летом прошлого года поженились две другие звезды "Игры престолов" - Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие роли Джона Сноу и одичалой Игритт.
Свадьба состоялась в древнем шотландском замке - семейном владении клана невесты, построенном в XII веке.
На церемонии присутствовал почти весь актерский состав сериала.