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02.05.2019, 17:30

Звезда "Игры престолов" вышла замуж

Звезда "Игры престолов" вышла замуж - Фото
Джо Джонас, Софи Тернер (фото - EPA)

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу в "Игре престолов", вышла замуж за американского актера

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Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", вышла замуж за американского музыканта, актера и танцора Джо Джонаса. Об этом пишет The Daily Mail.

Тайная свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе и обошлась всего в $600.

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Молодожены пригласили только нескольких родственников и самых близких друзей. Подружкой невесты была актриса Приянка Чопра - она замужем за братом Джо Джонаса Ником.

Свадьбу вел актер в образе Элвиса Пресли.

Летом прошлого года поженились две другие звезды "Игры престолов" - Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие роли Джона Сноу и одичалой Игритт.

Свадьба состоялась в древнем шотландском замке - семейном владении клана невесты, построенном в XII веке.

На церемонии присутствовал почти весь актерский состав сериала.

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Теги: Игра престолов
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