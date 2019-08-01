Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото

Сегодня, 1 августа, Национальный комитет Мисс Украина объявил имена финалисток конкурса. Имена, а также фото конкурсанток опубликованы в Facebook комитета.

"Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны", - сказано также в сообщении.

В финал конкурса Мисс Украина-2019 прошли: Елизавета Адамовская, Юлия Высоцкая, Кристина Герман, Кристина Гордиенко, Инна Гудзь, Кристина Диана Записоцкая, Яна Иванова, Татьяна Калакуцкая, Марина Киосе, Валерия Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Милевская, Анастасия Никитюк, Маргарита Паша, Елена Руденко, Елена Смирнова, Марина Сотник, Анастасия Стеценко, Юлия Ткач, Елена-Эвелина Фирут, Анастасия Чайка, Татьяна Чапля, Наталья Червона, Диана Шабас.

В этом году, как сообщают организаторы конкурса, призовой фонд увеличен на 200 тыс грн. Раньше победительница получала 300 тыс грн, а теперь получит 400 тыс грн, Мисс Земля в этом году получит 200 тыс грн, Мисс Интернешнл – 200 тыс грн.

Финал конкурса состоится 12 сентября.

24 сентября прошлого года победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил конкурса.