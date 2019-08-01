Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.08.2019, 17:45

Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото

1 / 9
Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото
Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото
Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фотоКто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото

На титул претендуют 25 девушек

Сегодня, 1 августа, Национальный комитет Мисс Украина объявил имена финалисток конкурса. Имена, а также фото конкурсанток опубликованы в Facebook комитета.

"Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны", - сказано также в сообщении.

В финал конкурса Мисс Украина-2019 прошли: Елизавета Адамовская, Юлия Высоцкая, Кристина Герман, Кристина Гордиенко, Инна Гудзь, Кристина Диана Записоцкая, Яна Иванова, Татьяна Калакуцкая, Марина Киосе, Валерия Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Милевская, Анастасия Никитюк, Маргарита Паша, Елена Руденко, Елена Смирнова, Марина Сотник, Анастасия Стеценко, Юлия Ткач, Елена-Эвелина Фирут, Анастасия Чайка, Татьяна Чапля, Наталья Червона, Диана Шабас.

В этом году, как сообщают организаторы конкурса, призовой фонд увеличен на 200 тыс грн. Раньше победительница получала 300 тыс грн, а теперь получит 400 тыс грн, Мисс Земля в этом году получит 200 тыс грн, Мисс Интернешнл – 200 тыс грн.

Финал конкурса состоится 12 сентября.

24 сентября прошлого года победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил конкурса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мисс Украина, конкурс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Материалы по теме
Букеровская премия. Объявлен лонг-лист номинантов: список
Стиль жизни Букеровская премия. Объявлен лонг-лист номинантов: список
Журнал Maxim назвал "самую сексуальную девушку": фото
Стиль жизни Журнал Maxim назвал "самую сексуальную девушку": фото
Популярное
фото/видео
Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото
Кто претендует на титул Мисс Украина-2019: имена и фото
Нацгвардия приступила к патрулированию украинских улиц: видео
Нацгвардия приступила к патрулированию украинских улиц: видео 16:57
Сотрудникам СБУ незаконно отдали землю в Чернечем лесу – Bihus
Сотрудникам СБУ незаконно отдали землю в Чернечем лесу – Bihus 14:58
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео
"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео 13:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 