Над улицами Нью-Йорка летали герои культовых мультфильмов: фото

В Нью-Йорке по случаю Дня благодарения прошел 93-й ежегодный парад, которым в США открывается сезон новогодне-рождественских праздников. Главными участниками стали огромные воздушные шары - в основном персонажи популярных мультфильмов, а замыкал шествие Санта-Клаус на санях с подарками.

Как сообщает Голос Америки, праздник едва не был испорчен сильным ветром, грозившим сорвать надувные шары с привязи. Поэтому их пронесли на меньшей высоте, чем обычно, подняв фигуры в воздух всего на несколько метров.

В параде приняли участие около 8000 человек, два десятка платформ и множество марширующих ансамблей. А среди зрителей был замечен Брэдли Купер.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, парад на Манхеттене собирает зрителей начиная с 1924 года.

Фото: ЕРА