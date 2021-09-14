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14.09.2021, 18:10

Высший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раута

Цей матеріал також доступний українською
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Высший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раута
Высший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раутаВысший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раута

Звезды моды, кино, музыки и спорта собрались на красной дорожке Met Gala в Нью-Йорке. 13 сентября здесь стартовало одно из самых масштабных событий в мире моды, которое проводится ежегодно ради сбора средств для Института костюма Метрополитен-музея.

В прошлом году из-за пандемии мероприятие не состоялось, так что на этот раз селебрити не пожалели усилий на то, чтобы выделиться из толпы.

Ким Кардашьян полностью скрылась в черном облегающем наряде, похожем на костюм Спайдермена. Модель Хантер Шефер посадила себе на лицо паука. Некоторые мужчины повыходили в женских нарядах, а некоторые дамы оголились максимально откровенно.

В этом году Институт костюма подготовил выставку из двух частей, посвященную американской моде. 18 сентября откроется экспозиция "В Америке: лексикон моды", а 5 мая 2022 года – "В Америке: антология моды". Обе завершатся 5 сентября 2022 года.

Фото: Justin Lane/ЕРА

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Теги: мода, Ким Кардашьян, 2021 Met Gala
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Высший эпатаж и роскошь. Ким Кардашьян как Спайдермен, А$AP в одеяле: фото с модного раута
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