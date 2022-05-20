Топ-5 кондиционеров для квартиры в 2022 году

На платформе Kickstarter представили первый в мире нашейный охладитель с аккумулятором. Кондиционер снижает температуру тела во время пребывания на солнце и подходит для тех, кто много времени проводит на улице. Дома комфортную обстановку создаст привычная сплит-система. Если вы планируете приобрести кондиционер в квартиру, обратите внимание на топ устройств 2022 года.

Daikin Ururu Sarara — надежная сплит-система инверторного типа

Кондиционеры от японского производителя отлично зарекомендовали себя на украинском рынке. В топ лучших инверторных сплит-систем попадает Daikin Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N. Устройство отличается энергоэффективностью (класс А+++) и функциональностью.

Прибор оснащен датчиком движения, разделяющим комнату на 3 зоны. Кондиционер определяет местоположение людей и направляет воздушные потоки в другую сторону.

Компактный и тихий Mitsubishi Heavy Industries

Универсальная сплит-система с режимами обогрева и охлаждения. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S работает на базе высокоресурсного инверторного компрессора. В зимнем режиме выдерживает морозы до 20 градусов. Обеспечивает равномерную циркуляцию воздушных потоков в помещениях площадью до 20 кв.м.

Оснащен системой фильтрации пыли и аллергенов. Работает тихо: в зависимости от режима уровень шума достигает 23—45 децибел.

LG A09FT — кондиционер в виде картины

Для квартиры с эффектным интерьером подойдет замаскированная сплит-система. Модель LG A09FT выглядит как настенная картина. На корпусе размещена рамка для смены изображения или фотографии.

Прибор оснащен инверторным двигателем и поддерживает управление с телефона. Воспринимает команды через Google Ассистента.

Экономичный Zanussi ZACS/I-12 HPF/A17/N1

Инверторный кондиционер с классом энергоэффективности SEER A++. Во время охлаждения прибор потребляет 995 Вт, при нагреве — 1000 Вт.

Преимущества модели:

пульт со светящимися элементами;

самодиагностика;

самоочистка;

система против образования наледи.

Кондиционер самостоятельно перезагружается после отключения и включения электричества.

Бесшумная сплит-система AUX ASW-H09B4/LK-700R1DIК

Кондиционер с настенным типом крепления подойдет для небольших квартир. Принадлежит к классу А++. Поддерживает режимы охлаждения, обогрева и вентиляции.

Предусмотрена самодиагностика и выявление неисправностей. Возможна плавная регулировка мощности. Есть встроенный таймер, отвечающий за достижение нужной температуры к приходу хозяина.