84-летняя легкоатлетка из США готовится к Чемпионату мира: видео

84-летняя американская спортсменка Флоренс Мейлер тренируется шесть дней в неделю в рамках подготовки к Чемпионату мира по легкой атлетике среди взрослых в 2019 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Самая пожилая спортсменка-легкоатлетка будет соревноваться в таких дисциплинах как прыжки в длину, забег на 800 метров, пятиборье и прыжки с шестом через перекладину. Последний - ее любимый вид спорта.

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Она стала единственной женщиной, кто зарегистрировался в своей возрастной группе 80-84 года для прыжков с шестом. В этой возрастной группе среди мужчин зарегистрировались девять человек.

"На это нужно время, и я это просто обожаю, потому что это сложно", - сказала женщина.

Мейлер выросла на молочной ферме и привыкла к тяжелой работе. Она хорошо играла в баскетбол, занималась бальными танцами, а также воднолыжным спортом, поскольку жила у озера. Всю жизнь работала торговым представителем. К прыжкам с шестом пришла, когда ей исполнилось 65.

На счету спортсменки три рекорда - в 70, 75 и 80. Очередное достижение она запланирована к своему 85-му дню рождения, который отметит в июне.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров (ветеранов) в помещении пройдет в городе Торунь, Польша.

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