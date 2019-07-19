Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева: видео

Известный солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время прогулки вчера, 18 июля, сыграл для прохожих на пешеходном мосту в Киеве. Видео разместили пользователи соцсетей.

Фронтмен попросил гитару у уличного музыканта и спел несколько песен популярной группы.

"Кстати, когда Джаред спел несколько своих хитов, он попросил музыканта спеть песню на украинском. И стоял, слушал и наслаждался - рядом с толпой. После музыкального экспромта, певец сфотографировался со зрителями, поблагодарил и спокойно пошел в сторону Труханова острова", - пишет журналист Дарина Рогачук.

22 июня 2018 года легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве.