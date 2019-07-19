Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars устроил импровизированный концерт

Известный солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время прогулки вчера, 18 июля, сыграл для прохожих на пешеходном мосту в Киеве. Видео разместили пользователи соцсетей.

Фронтмен попросил гитару у уличного музыканта и спел несколько песен популярной группы.

"Кстати, когда Джаред спел несколько своих хитов, он попросил музыканта спеть песню на украинском. И стоял, слушал и наслаждался - рядом с толпой. После музыкального экспромта, певец сфотографировался со зрителями, поблагодарил и спокойно пошел в сторону Труханова острова", - пишет журналист Дарина Рогачук.

22 июня 2018 года легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, Пешеходный мост, Джаред Лето, 30 Seconds to Mars
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева: видео
Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева: видео
Китайцы свели с орбиты свою космическую станцию: ее затопят
Китайцы свели с орбиты свою космическую станцию: ее затопят
Кино. "Оно" закончится осенью: вышел украинский трейлер - видео
Кино. "Оно" закончится осенью: вышел украинский трейлер - видео
Мнение 5 законов и 6 принципов: Как Польша спасает экономику и бизнес
НАБУ пришло с обысками в корпорацию Богдан и спортклуб 5 элемент
Транспорт НАБУ пришло с обысками в корпорацию Богдан и спортклуб 5 элемент
Дотации для Косюка: нужно ли государству дотировать МХП? Расчеты
Мнение Дотации для Косюка: нужно ли государству дотировать МХП? Расчеты
Популярное
фото/видео
Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева: видео
Джаред Лето спел на пешеходном мосту Киева: видео
Китайцы свели с орбиты свою космическую станцию: ее затопят
Китайцы свели с орбиты свою космическую станцию: ее затопят 13:30
Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото
Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото 13:01
Кино. "Оно" закончится осенью: вышел украинский трейлер - видео
Кино. "Оно" закончится осенью: вышел украинский трейлер - видео 11:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 