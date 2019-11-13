Джокера бросила подружка. Вышел трейлер "Харли Квинн": видео

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Премьера мультсериала запланирована на 29 ноября

Мультсериал, который готовят для стримингового сервиса DC Universe, посвящен жизни антигероини Харли Квинн, после того как она разорвала отношения с Джокером.

Опубликован первый трейлер этого рассчитанного на взрослую аудиторию проекта.

Харли Квинн пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма.

Озвучит антигероиню актриса Кейли Куоко - звезда культового сериала "Теория большого взрыва".

Мировая премьера мультсериала запланирована на 29 ноября.

Псевдоним героини образован из ее настоящего имени, Харлин Квинзель (Harleen Quinzel) и ассоциируется со словом "арлекин" (harlequin).

Харлин Квинзель - гимнастка и психиатр, она мечатала стать популярным психологом с собственной серией книг и пошла работать в психиатрическую лечебницу Аркхэм, чтобы сделать себе имя на случаях с маньяками-убийцами. Ей позволили проводить сеансы с Джокером. В итоге Харли помогла ему сбежать, но сама стала пациенткой клиники.

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Теги: Джокер, Харли Квинн, мультсериал
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