Джокера бросила подружка. Вышел трейлер "Харли Квинн": видео

Мультсериал, который готовят для стримингового сервиса DC Universe, посвящен жизни антигероини Харли Квинн, после того как она разорвала отношения с Джокером.
Опубликован первый трейлер этого рассчитанного на взрослую аудиторию проекта.
Харли Квинн пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма.
Озвучит антигероиню актриса Кейли Куоко - звезда культового сериала "Теория большого взрыва".
Мировая премьера мультсериала запланирована на 29 ноября.
Псевдоним героини образован из ее настоящего имени, Харлин Квинзель (Harleen Quinzel) и ассоциируется со словом "арлекин" (harlequin).
Харлин Квинзель - гимнастка и психиатр, она мечатала стать популярным психологом с собственной серией книг и пошла работать в психиатрическую лечебницу Аркхэм, чтобы сделать себе имя на случаях с маньяками-убийцами. Ей позволили проводить сеансы с Джокером. В итоге Харли помогла ему сбежать, но сама стала пациенткой клиники.
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