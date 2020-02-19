Евромайдан. Фильм "Перша сотня" опубликовали в сети: видео

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Фильм рассказывает о первой сотне участников Революции достоинства, которые пошли защищать Украину на фронт

В свободном доступе в сети появился фильм "Первая сотня", созданный творческим объединением #Вabylon’13.

Фильм рассказывает о первой сотне участников Революции достоинства, которые после начала российской военной агрессии на Донбассе пошли защищать Украину на фронт.

Лента стала обладателем приза зрительских симпатий МКФ Docudays UA-2018 и лучшим документальным фильмом МКФ Брусчатка -2019.

Авторами ленты являются Ярослав Пилунский, Юлия Шашкова и Юрий Грузинов.

Съемки фильма проходили с октября 2013 по декабрь 2016.

Половину стоимости фильма профинансировало государство.

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Теги: евромайдан, фильм, Перша сотня
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