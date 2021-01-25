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Фильм с бюджетом $200 млн. Опубликован новый трейлер "Годзилла против Конга": видео видео

25.01.2021, 00:03
Кадр из трейлера фильма Годзилаа против Конга (Скриншот Warner Bros. Pictures Ukraine/Youtube)
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Студии Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили новый трейлер эпического фантастического блокбастера "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингарда.

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В фильме с бюджетом около $200 млн  в зрелищной битве сойдутся мифические гиганты, а судьба человечества окажется под угрозой.

По сюжету, Конг и его защитники отправятся в опасное путешествие на поиски своего настоящего дома. К ним присоединится осиротевшая девочка Цзя, у которой есть уникальная и сильная связь с Конгом. На пути они встречают разъяренного Годзиллу.

Как выяснится, эпическое столкновение двух титанов, спровоцированное неизвестными силами – лишь ключ к разгадке тайны, спрятанной в самом ядре Земли.

Премьера "Годзилла против Конга" несколько раз переносилась из-за пандемии. Сейчас фильм планируют выпустить 26 марта в 2D, 3D и IMAX форматах.

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Наталия Медведева
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