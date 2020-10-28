Художники оживили купидонов с полотен Рубенса в аэропорту Брюсселя: залипательное видео

В международном аэропорту Брюселя появилась необычная инсталляция. Арт-группа художников Skullmapping превратила висящие там картины Питера Рубенса в мультимедийное шоу, в котором ангелы "оживают" и сходят с полотен.

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Картины фламандского художника появились в брюссельском аэропорту еще в 2018 году. Спустя два года силами участников Skullmapping одна из них, "Праздник Венеры", стала настоящей инсталляцией.

Арт-группа смогла "оживить" ангелов с картины при помощи видеомаппинга, используя систему зеркал и 3D-видео – художники создали небольшую историю с участием купидонов, записав ее после на видео.

Инсталляцию создали для привлечения внимания туристов – не только к Брюсселю, но и к фламандскому региону Фландрии, откуда был родом Рубенс.

Для художников этот проект стал не первым, но – одним из любимых. "Мы заставили ангелов с картины Рубенса сбежать", – говорят авторы. Со всеми работами творческого коллектива можно познакомиться на их сайте.

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