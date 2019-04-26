Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала "самой красивой женщиной планеты" - так заявили в модном журнале People. Об этом сообщается на сайте издания.

Специальный выпуск журнала - The Beautifull Issues-2019 вышел с ее фотографией на обложке.

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"Я никогда не была одной из тех красоток, я просто обошла стороной неуверенность в себе, хоть и не считала себя привлекательной. Это не было частью моей жизни", - сказала в интервью изданию 47-летняя актриса.

Дженнифер Энн Аффлек (Дженнифер Гарнер) - американская актриса и продюсер. Бывшая жена актера Бена Аффлека. Лауреат премий "Золотой глобус", "Сатурн" и Гильдии киноактеров США. Родилась 17 апреля 1972 в США. Она известна по ролям в фильмам "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Далласский клуб покупателей", сериал "Шпионка".

Журнал People ежегодно с 1990 года составляет список 50 самых красивых людей мира. Первым человеком, удостоенным верхней строчки этого рейтинга, стала актриса Мишель Пфайффер. В 2018 году самой красивой женщиной планеты журнал назвал певицу Пинк.

Фото: ЕРА