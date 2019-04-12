Кино. Милейшие и ужасные сцены "Нашей планеты" от Netflix: видео

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Netflix посоветовал зрителям пропустить сцены гибели животных в своем новом документальном фильме

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Спустя несколько дней после выхода документального фильма Дэвида Аттенборо о дикой природе "Наша планета" компания Netflix показала ролик с самыми милыми детенышами зверей и составила список сцен, которые не стоит смотреть впечатлительным зрителям.

"Я не могу справиться с умилением! Сладкие две с половиной минуты с участием белых медведей, щенков диких собак, тюленей, птенцов фламинго, слонов и лошадей", - подписан ролик на YouTube-канале.

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Однако создатели фильма выложили в Twitter и тайм-коды фрагментов, которые не советуют смотреть впечатлительным: "Вот некоторые моменты, которые любителям животных лучше пропустить".

  • One Planet ("Наша планета"): 16:04 - 16:43;
  • Frozen World ("Ледяной Мир"): 16:29 - 17:47, 32:50 - 33:45, 48:45 - 51:00;
  • Fresh Water ("Пресная вода"): 26:10 - 27:09;
  • Deserts and Grasslands ("Пустыни и луга"): 28:45 - 29:10;
  • High Seas ("Открытое море"): 37:42 - 37:52

На выделенных кадрах, среди прочего, животные убивают и едят друг друга, а также разбиваются насмерть.

Над многосерийным документальным проектом Netflix работал вместе с Всемирным фондом природы (WWF). Фильм посвящен флоре и фауне разных уголков Земли. Работа над сериалом продолжалась четыре года. Съемочные группы посетили 50 странах на семи континентах. Одним из мест съемок был Чернобыль.

Официальный трейлер проекта: 

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Теги: Netflix, кино, животные, сериал, дикая природа, наша планета, документалка
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