Кино. Милейшие и ужасные сцены "Нашей планеты" от Netflix: видео

Спустя несколько дней после выхода документального фильма Дэвида Аттенборо о дикой природе "Наша планета" компания Netflix показала ролик с самыми милыми детенышами зверей и составила список сцен, которые не стоит смотреть впечатлительным зрителям.
"Я не могу справиться с умилением! Сладкие две с половиной минуты с участием белых медведей, щенков диких собак, тюленей, птенцов фламинго, слонов и лошадей", - подписан ролик на YouTube-канале.
Однако создатели фильма выложили в Twitter и тайм-коды фрагментов, которые не советуют смотреть впечатлительным: "Вот некоторые моменты, которые любителям животных лучше пропустить".
На выделенных кадрах, среди прочего, животные убивают и едят друг друга, а также разбиваются насмерть.
Над многосерийным документальным проектом Netflix работал вместе с Всемирным фондом природы (WWF). Фильм посвящен флоре и фауне разных уголков Земли. Работа над сериалом продолжалась четыре года. Съемочные группы посетили 50 странах на семи континентах. Одним из мест съемок был Чернобыль.
Официальный трейлер проекта: