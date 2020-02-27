Кино. Появился трейлер и анонсирована дата премьеры "Номеров" Сенцова: видео

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Вышел официальный трейлер фильма Сенцова и Сеитаблаева "Номера", в кинотеатрах картину покажут осенью

Представлен первый официальный трейлер фильма "Номера" режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Видео опубликовано на YouTube, подробности о фильме сообщает пресс-служба Госкино.

Премьера картины в Украине запланирована на осень 2020 года.

Отмечается, что фильм по одноименной пьесе Олега Сенцова был срежиссирован дистанционно и стал уникальным явлением для украинской киноиндустрии.

Над лентой работали два режиссерова - Олег Сенцов, который во время съемок фильма был политзаключенным в колонии строгого режима на севере России, и Ахтем Сеитаблаев, который помогал воплощать его замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

"Номера" – это история тюремного общества, люди в котором пытаются побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчинено строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу, делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением новичка, которому неизвестны эти законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. 

Мировая премьера фильма "Номера" состоялась 18 и 21 февраля в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

Пьеса "Номера" была написана Сенцов в 2011 году – еще до заключения.

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Теги: Ахтем Сеитаблаев, трейлер, Олег Сенцов, номера
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