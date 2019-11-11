"Мир Дикого Запада". Роботы обещают упростить жизнь: видео

Канал HBO представил новый тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", выполненный в формате проморолика компании Incite.

"Мир сложный, запутанный и грязный. Но жизнь не должна быть такой. Будущее зависит от вас, и мы знаем вас. Incite другая", - говорит в тизере сооснователь этой компании Лиам Демпси-старший.

Ожидается, что компания Incite, представленная в видео, сыграет важную роль в сюжете третьего сезона, премьера которого запланирована на 2020 год.

"Мир Дикого Запада" рассказывает о заре искусственного сознания и рождении новой формы жизни на Земле.

Начавшийся как история о парке развлечений, где андроиды выполняют все прихоти людей, сериал быстро перерос в демонстрацию разных форм противостояния осознающих себя роботов и человечества.

В третьем сезоне шоураннеры сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой перенесли действие за пределы парка развлечений. Сюжет будет развиваться среди прочего в футуристическом Лос-Анджелесе и мире Второй мировой войны.

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