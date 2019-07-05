Музыка. A$AP Rocky грозит 6 лет тюрьмы в Стокгольме: видео драки

В Стокгольме за драку на улице задержали американского рэпера A$AP Rocky, выступление которого запланировано на фестивале Atlas Weekend в Киеве 13 июля. Об этом сообщает TMZ.

Шведская прокуратура просит судью разрешить им задержать A$AP Rocky и членов его команды на 2 недели, хотя обычно срок ограничивается тремя днями.

Рэпера обвинили в нападении на человека после публикации видео, на котором A$AP Rocky действительно бьет молодого человека.

Однако, как отмечает издание, есть еще одно видео, на котором запечатлено начало конфликта.

Команда музыканта утверждает, что двое парней в Стокгольме преследовали их в течение получаса. На записи видно, как один из них бьет телохранителя своими наушниками, они ломаются, после чего парень начинает настойчиво требовать их вернуть.

A$AP Rocky, пытаясь быть миротворцем, говорит одному из молодых людей: "Мы не хотим драться с вами. Мы не хотим идти в тюрьму".

Неизвестно, видели ли шведские власти это видео с предысторией.

"Это действительно серьезно для A$AP Rocky... Если его признают виновным, ему грозит шесть лет тюрьмы", - пишет издание.