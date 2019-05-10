Музыка. Популярный бойбэнд из Китая снял в Киеве клип: видео

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В ролике можно увидеть Подольско-Воскресенский мост, украинский самолет "Антонов" и улицу Сагайдачного

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Популярный в Азии китайский бойбэнд WayV выпустил клип на песню Take Off, съемки которого проходили в Киеве. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Среди локаций на видео можно увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост, паркинг возле ТЦ Украина, улицу Сагайдачного и ангар, в котором музыканты снимались на фоне украинского самолета ГП Антонов.

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Клип на песню из нового мини-альбома коллектива Take Off вышел 9 мая и его посмотрели на YouTube уже 2 млн раз.

WayV - китайский бойбенд, который являются четвертым юнитом южнокорейского бойбенда NCT. Из-за в Китае на корейскую музыкальную индустрию они не могут использовать в названии приставку NCT.

Ранее рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был также снят на Подольско-Воскресенском мосту, получил сразу три Каннских льва.

31 ноября 2018 года американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус презентовала клип в Киеве на песню "Nothing Breaks Like a Heart", который тайно снимался в Киеве.

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Теги: музыка, клип, съемки, WayV, китайская группа
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