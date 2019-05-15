В сети опубликован посмертный клип на песню "Tough Love" шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берлинга, известного под псевдонимом Avicii, который покончил с собой в 2018 году. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Над композицией он закончил работу еще при жизни. Как он и хотел, вокальную партию исполнила любящая пара - певица Agnes и мужской дуэт Vargas & Lagola, в котором поет ее муж.

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В основу сюжета клипа тоже положена любовная история. На морском побережье влюбленные с разных берегов сближаются, танцуя при этом трогательный контемп.

Avicii было 28 лет. Его похорони спустя два месяца после смерти.