Ниагарский водопад "посинел" с рождением принца в Британии: видео

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В честь пополнения королевской семьи Великобритании Ниагарский водопад подсветили синими огнями

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В понедельник, 6 мая, на Ниагарском водопаде включили синюю подсветку в честь дня рождения первенца в семье британского принца Гарри и его супруги герцогини Меган. Об этом сообщает CBC.

Иллюминация работала в течение часа, с 20:30 до 21:30 по местному времени, и водопад на границе США и Канады светился синим королевским цветом.

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Ранее водопад подсвечивали синим цветом розовым цветами, когда у старшего сына принцессы Дианы Уильяма и герцогини Кейт родились наследники престола Джордж (2013 год), Шарлотта (2015 год) и Луи (2018 году).

Подсветка водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, который отвечает за официальное освещение событий с 1925 года. 

Фото: EPA

Видео: ABC News

6 мая герцогиня Сассекская Меган родила мальчика. Принц Гарри во время родов находился с ней. Пол малыша был сюрпризом для родителей. Восьмой правнук королевы Елизаветы II является седьмым в очереди на престол после принца Чарльза, Уильяма и трех его детей, а также самого Гарри.

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Теги: британия, ребенок, принц гарри, меган маркл, принц, ниагарский водопад, иллюминация, видео
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