Новый сериал НВО: что было, если бы в США победил фашизм - видео

Американский телеканал HBO показал трейлер мини-сериала "Заговор против Америки": это экранизация одноименного романа писателя Филипа Рота. Первая серия выйдет в США 16 марта.

Жанр сериала - альтернативная реальность: что было, если бы Франклин Рузвельт проиграл в США на президентских выборах 1940 года кандидату от Республиканской партии Чарльзу Линдбергу - популярному в свое время летчику, который первым в одиночку перелетел Атлантический океан (20-21 мая 1927 года из Нью-Йорка в Париж), изобретателю и активисту.

Фото: Library of Congress, Washington, D.C.

Он не скрывал симпатий к нацистской Германии. Линдберг возглавлял комитет "Америка прежде всего" и ратовал за неучастие США во Второй мировой войне, так как был убежден: победа Советского Союза приведет к краху западной цивилизации в Европе.

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Одну из главных ролей в сериале исполнила Вайнона Райдер, ей аккомпанировали Джон Туртурро, Зои Казан, Эжи Робертсон и другие. Сценарий писал Дэвид Саймон ("Поколение убийц") и Эд Бернс.