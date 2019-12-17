Одна таблетка. Химики изобрели экологичную чистку зубов: видео

Канадские химики Майк Медикофф и Дэмиен Винс разработали зубную пасту в форме таблеток, для того, чтобы можно было отказаться от использования тюбиков. Об этом сообщает New Atlas.

Тюбики зубной пасты производят из неперерабатываемого пластика, процесс разложения которого занимает более 500 лет.

Отмечается, что Медикофф и Винс потратили месяцы на разработку и испробовали более сотни тестовых формул. В итоге им удалось небольшую белую таблетку, которая позволяет отказаться от привычных тюбиков.

Разработка получила название Change Toothpaste. Таблетку зубной пасты помещают между коренными зубами и аккуратно раздавливают. Получившейся пастой чистят зубы с помощью смоченной зубной щетки.

Авторы разработки утверждают, что консультировались с врачами, чтобы убедиться, что все компоненты Change Toothpaste безопасны для взрослых и для детей.

Таблетки идут в биоразлагаемой упаковке, каждая из которых содержит 65 штук. Одна упаковка стоит $9,95 доллара.

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