Pixar выпустил трейлер нового мультфильма: видео

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультфильма "Душа". Об этом говорится в Twitter мультфильма.

Главный герой мультфильма — учитель музыки Джо Гарднер, который хочет стать джаз-исполнителем, однако его мечта никак не может осуществиться. Музыкант, размышляющий о смысле жизни, попадает в фантастический мир, где знакомится с душой по имени 22.



Режиссеры картины - Пит Доктер и Кемп Пауэрс, Гарднера и 22 озвучили Джейми Фокс и Тина Фей.

Відомий український політик Арсеній Яценюк озвучив короткометражний мультфільм студії Pixar-Disney, який передуватиме третій частині відомого мультиплікаційного фільму "Історія іграшок 3".

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You Seminar» («Твой семинар»)



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