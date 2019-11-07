Pixar выпустил трейлер нового мультфильма: видео

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Премьера назначена на 19 июня 2020 года

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультфильма "Душа". Об этом говорится в Twitter мультфильма.

Главный герой мультфильма — учитель музыки Джо Гарднер, который хочет стать джаз-исполнителем, однако его мечта никак не может осуществиться. Музыкант, размышляющий о смысле жизни, попадает в фантастический мир, где знакомится с душой по имени 22.

Режиссеры картины - Пит Доктер и Кемп Пауэрс, Гарднера и 22 озвучили Джейми Фокс и Тина Фей.

  • Відомий український політик Арсеній Яценюк озвучив короткометражний мультфільм студії Pixar-Disney, який передуватиме третій частині відомого мультиплікаційного фільму "Історія іграшок 3".

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You Seminar» («Твой семинар»)

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/kino/10747002-opublikovan-treyler-novogo-multfilma-ot-studii-pixar-video.html

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Теги: Pixar, Soul, Душа, мультфильм
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