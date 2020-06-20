Подросток в США показал поразительно сложный трюк с принципом домино: видео

16-летний Кри Осснер из американского Нью-Джерси стал победителем GoPro Awards, построив, возможно, самую длинную в истории, 70-ступенчатую, машину Голдберга.

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Американский подросток потратил два месяца на то, чтобы создать свою Swish Machine. Видео ее работы снято камерой GoPro MAX за один раз, без монтажа или коррекции.

Осснер с пятого класса собирает машины Голдберга. В комментарии изданию PIX11 News он поделился, как сделал возможно самую длинную и замысловатую конструкцию.

"Первый шаг, который я делаю, - это гигантский беспорядок. Для того, чтобы появились идеи, мне нужно видеть все свои вещи. Затем я как бы играю с каждой вещью и определяю, какая у нее есть особенность", - рассказал молодой человек.

"Я собрал все вещи, которые нашел в гараже, сарае, вокруг дома. Я даже взял некоторые вещи, которые выбросили мои соседи", - продолжил он.

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Осснер сказал, что прежде чем все сработало как надо, он более 100 раз запускал машину: "В тот день я закончил тем, что заставил машину работать. На последних двух шагах три раза произошел сбой, а это значит, что мне пришлось потратить почти час на перезагрузку всей машины".

Парень считает, что может превзойти себя, а его друзья думают, что у него может быть большое будущее в технике, отмечает издание.

Справка. Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие сложным способом. Обычно это длинная последовательность взаимодействий по принципу домино. Эти машины получили свое название от имен американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга и английского художника Уильяма Робинсона, которые использовали изображения таких машин в своих работах.