Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продадут: видео

На аукционе в Париже продадут револьвер, из которого, как предполагают, застрелился голландский художник Винсент Ван Гог. Об этом сообщает France24.

Его выставят в Auction Art 19 июня.

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По имеющимся данным, револьвер Lefaucheux калибра 7 мм оценивают ориентировочно в 60 000 евро.

Оружие в 1965 году обнаружил фермер на поле в селе, расположенном к северу от Парижа. Считается, что именно там Ван Гог смертельно ранил себя в 1890 году. Оружие художник одолжил у владельца отеля, в котором останавливался.

Ранее револьвер выставлялив музее Ван Гога в Амстердаме.