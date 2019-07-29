Самое старое авто в мире – на ходу и со знаками: видео

Олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении, сообщает Deutsche Welle.

Максимальная скорость этого автомобиля - 27 километров в час.

На прошлых выходных прошел парад олдтаймеров в нижнесаксонском городе Айнбеке, в котором Benz Victoria Nr. 99 тоже принимал участие.

Владелец и водитель раритета - Карл-Хайнц Рекопф, который демонстрирует свой автомобиль на улицах города в сопровождении супруги Габриеле.

Как уточняется, автомобиль был поставлен на учет после успешного прохождения технического осмотра и выдачи специального разрешения в апреле 2019 года.

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