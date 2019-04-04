Самый быстрый спринтер мира Усэйн Болт обогнал мототакси: видео

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На финише спортсмен продемонстрировал свой фирменный жест - молнию

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Во вторник, 2 апреля, восьмикратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Усэйн Болт принял участие в показательном забеге на 100 метром в Лиме (Перу) и обогнал мототакси. Об этом сообщает Euronews.

У машины, более известной как Тук-Тук, не было шансов - Болт бежал впереди нее в неторопливом темпе.

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Его поддержать пришли сотни болельщиков. На финише он сказал: "Я не знал, что будет так много людей, но я взволнован, и это потрясающе видеть столько людей".

Ямайскому спортсмену с прозвищем Молния 32 года.

6 августа 2017 года он проиграл последний забег в своей карьере.

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Теги: спорт, видео, бег, спринтер, усэйн болт, тук-тук
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