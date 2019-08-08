Сегодня - Международный день кошек: любопытные факты и видео

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Несколько интересных фактов о пушистых домашних зверьках

Ежегодно 8 августа в мире отмечают особый праздник - Международный день кошек. Об этом сообщает Roomper.

Чествовать котов придумали в 2002 году активисты Международного фонда защиты животных Animal Welfare (IFAW). С помощью такой инициативы они хотели не только поздравить питомцев, но и привлечь внимание к проблеме миллионов бездомных котов и кошек.

В IFAW призывают бороться с проблемой - и забирать кошек из приютов. Purina приводит несколько интересных фактов об этих животных:

1. С точки зрения развития, первый год жизни кошки равен первым 15 годам жизни человека. После второго года жизни вашему питомцу исполнится 25 человеческих лет. Потом каждый год жизни кошки равен примерно семи человеческим годам.

2. Кошки могут поворачивать уши на 180 градусов.

3. Слух кота как минимум в пять раз острее, чем у взрослого человека.

4. Домашние кошки тратят 70% своего времени на сон и 15% - на умывание.

5. У кошек по пять пальцев на передних лапах, но только четыре на задних.

6. Мяуканье – это не естественный язык общения кошек. Они используют его  для привлечения внимания людей.

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Теги: Международный день котов, кошка
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