Спасти 1600 солдат. Камбербэтч в фильме о Первой мировой: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В кинотеатрах Украины фильм стартует с 30 января 2020 года

Представлен первый дублированный на украинский язык трейлер военной драмы "1917", одну из ролей в которой исполнил актер Бенедикт Камбербэтч.

Режиссером картины выступил постановщик двух последних фильмов о Джеймсе Бонде Сэм Мендес.

Главные роли в картине исполняют Джордж МакКей (играл в "Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман (известен по "Игре престолов").

К актерскому составу также присоединились Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Сюжет "1917" построен на описании одного дня из жизни двух британских солдат, которым во время Первой мировой войны поручена почти невыполнимая миссия. Бойцам предстоит пересечь линию фронта и доставить сообщение, способное спасти жизни 1600 военным. 

В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.

Читайте также: "Додому": где взяли деньги и как снимали фильм, претендующий на Оскар от Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: 1917, кино, бенедикт камбербэтч
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Тейлор Свифт исполнила песню "Кошек", которую споют другие: видео
Тейлор Свифт исполнила песню "Кошек", которую споют другие: видео
Ученые создали голограмму, которую можно потрогать: видео
Ученые создали голограмму, которую можно потрогать: видео
В Раде - новые кнопкодавы, еще двое - под "подозрением": видео
В Раде - новые кнопкодавы, еще двое - под "подозрением": видео
ТЭК Верховная Рада разблокировала подписание закона об отделении ГТС
Фокус от Меркель. Что Бундестаг решил делать с Северным потоком-2
ТЭК Фокус от Меркель. Что Бундестаг решил делать с Северным потоком-2
Рада одобрила отмену госмонополии на производство спирта
Экономика Рада одобрила отмену госмонополии на производство спирта
Популярное
фото/видео
Тейлор Свифт исполнила песню "Кошек", которую споют другие: видео
Тейлор Свифт исполнила песню "Кошек", которую споют другие: видео
В Раде - новые кнопкодавы, еще двое - под "подозрением": видео
В Раде - новые кнопкодавы, еще двое - под "подозрением": видео 17:50
Полиция задержала "вора в законе": будут выдворять - видео
Полиция задержала "вора в законе": будут выдворять - видео 17:05
Спасти 1600 солдат. Камбербэтч в фильме о Первой мировой: видео
Спасти 1600 солдат. Камбербэтч в фильме о Первой мировой: видео 17:03
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 