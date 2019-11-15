Спасти 1600 солдат. Камбербэтч в фильме о Первой мировой: видео

Представлен первый дублированный на украинский язык трейлер военной драмы "1917", одну из ролей в которой исполнил актер Бенедикт Камбербэтч.



Режиссером картины выступил постановщик двух последних фильмов о Джеймсе Бонде Сэм Мендес.

Главные роли в картине исполняют Джордж МакКей (играл в "Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман (известен по "Игре престолов").

К актерскому составу также присоединились Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Сюжет "1917" построен на описании одного дня из жизни двух британских солдат, которым во время Первой мировой войны поручена почти невыполнимая миссия. Бойцам предстоит пересечь линию фронта и доставить сообщение, способное спасти жизни 1600 военным.

В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.

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