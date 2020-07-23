S.T.A.L.K.E.R. 2. Опубликован первый трейлер легендарного шутера: видео

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S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь "глобальные последствия"

Во время онлайн-презентации Xbox Games Showcase студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. ВИдео доступно на Youtube-канале Xbox.

В ролике показали несколько локаций из игры, аномалии и NPC, сидящих вокруг костра.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и PC и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Игра станет временным эксклюзивом Microsoft, сообщает DTF – то есть на PlayStation 5 игра появится позже, чем на Xbox Series X (а на консолях текущего поколения она не выйдет).

В информации, опубликованной на сайте игры после выхода трейлера, говорится, что разработчики пока не готовы раскрыть дату выхода.

Как сообщается, трейлер создан на игровом движке и отражает уровень графики и атмосферу, которых намерены достичь разработчики.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь "глобальные последствия".

СПРАВКА. События популярной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. разворачиваются в альтернативном мире в Чернобыльской зоне отчуждения. В идеях шутера прослеживаются мотивы повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" и фильма "Сталкер" Андрея Тарковского, снятого по этому произведению.

Первая игра серии под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года. В течение последующих двух лет GSC Game World выпустила приквел основной игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована еще в 2010 году, ее релиз планировался на 2012-й. Однако в 2011 году работа над проектом была остановлена в связи с роспуском команды разработчиков.

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Теги: компьютерная игра, S.T.A.L.K.E.R. 2, s.t.a.l.k.e.r.
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