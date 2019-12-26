Тросы, маты, огнетушители. Как снимали экшн-сцены Ведьмака: видео

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Видео опубликовала одна из постановщиц трюков в сериале Люси Унгер

В YouTube появился видеоролик о том, как снимались экшн-сцены в сериале "Ведьмак", премьера которого состоялась 20 декабря. Видео опубликовала одна из постановщиц трюков Люси Унгер.

Для съемок сцен с битвами, взрывами, падениями и сожжением привлекали каскадеров. 

Можно увидеть, как снимали пир в Цинтре, захват города нильфгаардцами, падение Йеннифер с башни, Ежа, который между сценами развлекается с яблоком. 

По словам Люси Унгер, в опубликованном видеоролике показано лишь 25% от всех отснятых экшен-сцен "Ведьмака".

18 декабря сообщалось, что стриминговый сервис Netflix открыл вакансию для человека со своим конем, мечом, броней и снаряжением для охоты. Позиция называется "помощник ведьмака", и кандидат дожен будет защищать зрителей от монстров

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Теги: ведьмак, сериал, каскадер
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