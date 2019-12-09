Украинский Sci-Fi победил на кинофестивале в Токио: видео

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В украинском кинопрокате фильм "Сторонній" ожидается в 2020 году

Фильм Дмитрия Томашпольского "Сторонній" (Stranger) признан лучшим полнометражным фильмом на Международном кинофестивале Bloodstained Indie Film Festival в Токио - в секции Sci-Fi (фантастика). Об этом сообщает пресс служба Госкино.

В этой номинации соревновались 15 фильмов – из США, Японии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и других стран мира.

Отмечается, что это уже шестой международный кинофестиваль с участием "Стороннего": фильм был представлен в Южной Корее, США и Канаде, на очереди – Индия и Колумбия.

В Онтарио на Международном кинофестивале фильмов ужасов Terror In The Bay Film Festival "Сторонній" получил награду за лучшую операторскую работу (оператор-постановщик - Сергей Смычок).

Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

В украинском кинопрокате фильм "Сторонній" ожидается в 2020 году.

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Теги: кинопремия, Сторонній, кинофестиваль, Дмитрий Томашпольский
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