В Донецкой области начался украинский фестиваль Гогольfest: видео

26 апреля в Мариуполе Донецкой области стартовал фестиваль современного искусства Startup Гогольfest, который продлится до 1 мая. Об этом говорится на Facebook-странице фестиваля.

Организаторы опубликовали расписание:

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27 апреля в 20:00 на территории Азовского судостроительного завода состоится опера Νερό. Билеты проданы.

28 апреля в 19:00 состоится театральное представление "Весна священная". Билеты в продаже.

Выступления музыкантов будут бесплатными. Сцена находится в городском саду.

26 апреля в 19:30 группа YUKO, в 21:00 - Сергей Бабкин.

28 числа в 18:00 - группа Latexfauna, в 19:30 "Вагоновожатые", в 21:00 - Monarchy.

29 апреля в 18:00 "Юра Самовілов.Гуртом", в 19.30 - Blue Foundation, в 21:00 - Джамала.

30 апреля в 18:00 Vova Zi Lvova, в 19:30 - AlyonaAlyona.

1 мая в 18:00 Detach, в 19:30 - Bahroma, в 21:00.

Startup Гогольfest проходит в Мариуполе второй год подряд.

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Фото: Facebook/Startup Гогольfest