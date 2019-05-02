В Польше тысячи гитаристов установили рекорд: видео

1 мая в польском Вроцлаве был установлен рекорд Гиннеса по совместной игре на гитаре. Об этом сообщает местное информагенство PAP.

На центральной площади города Рынок собрались около 7,5 тысяч гитаристов со всего мира, которые побили свой же прошлогодний рекорд. В этот раз было на 12 музыкантов больше. Они одновременно исполнили композицию "Hey Joe" Джимми Хендрикса.

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"У нас очередной рекорд: 7423 гитары, это на 12 больше, чем в прошлом году", - сказал во время выступления на сцене польский музыкант Лешек Цихоцкий.

Такое мероприятие во Вроцлаве происходит традиционно уже 17 лет подряд.

Фото: EPA

Фото: Facebook/Guitar Guinness Record Wroclaw

Видео: Guitar Guinness Record Wroclaw