В США 94-летний житель Кентукки прыгнул с парашютом: видео

В американском штате Кентукки 94-летний Пол Гримми совершил первый в жизни прыжок с парашютом. Об этом сообщает Голос Америки.
Возможность безопасно выпрыгнуть из самолета подарила Гримми его внучка - на день рождения.
Сообщается, что день рождения Гримми был еще в апреле, но прыгнул он только сейчас - ранее не позволяли погодные условия и здоровье.
Нынешнюю дату Пол выбрал неслучайно - это 75-я годовщина его свадьбы. Супруга Гримми скончалась в январе этого года. Вместе они воспитывали 7 детей, 17 внуков, 23 правнуков и двоих праправнуков.
После прыжка Пол сказал, что это было прекрасно, ему очень понравились пейзажи.
Гримми уже выразил желание провести свой следующий день рождения точно так же - в небе.
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