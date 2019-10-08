В США 94-летний житель Кентукки прыгнул с парашютом: видео

В американском штате Кентукки 94-летний Пол Гримми совершил первый в жизни прыжок с парашютом. Об этом сообщает Голос Америки.

Возможность безопасно выпрыгнуть из самолета подарила Гримми его внучка - на день рождения.

Сообщается, что день рождения Гримми был еще в апреле, но прыгнул он только сейчас - ранее не позволяли погодные условия и здоровье.

Нынешнюю дату Пол выбрал неслучайно - это 75-я годовщина его свадьбы. Супруга Гримми скончалась в январе этого года. Вместе они воспитывали 7 детей, 17 внуков, 23 правнуков и двоих праправнуков.

После прыжка Пол сказал, что это было прекрасно, ему очень понравились пейзажи.

Гримми уже выразил желание провести свой следующий день рождения точно так же - в небе.

В авугсте 2018 года сообщалось о том, как двое пожилых мужчин в Германии сбежали из дома престарелых , чтобы попасть на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air.

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